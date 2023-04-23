Коронавирус продолжает собирать смертельную жатву

Оперативный штаб обнародовал новые данные по числу заболевших коронавирусом в России и умерших от этой болезни.

Согласно информации, за последние сутки Ковид-19 выявили ещё у 6 389 россиян.

Госпитализированы за сутки 487 человек. 32 человека, к сожалению умерли, 5509 поправились.

За всё время эпидемии от «короны» в России умерли 398 073 человек, выздоровели 22 202 099.