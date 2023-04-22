Министр здравоохранения Карелии рассказал, как похудеть к лету

Совершенно напрасно, считает глава карельского минздрава Михаил Охлопков, многие женщины изнуряют себя диетами и спортивными упражнениями. Сбросить вес можно и без жестких ограничений. Нужно только знать кулинарные комбинации, которые будут содержать необходимые питательные вещества.



На завтрак Охлопков советует употреблять яйца, ягоды и молоко. Молоко и яйца обеспечат организм белком, кальцием, полезными жирами и другими питательными веществами, а ягоды - клетчаткой и антиоксидантами, которые помогут улучшить работу мозга и нервной системы. Еще один вариант быстрого и легкого, но сытного завтрака - сваренные вкрутую яйца и апельсиновый сок. Молоко можно заменить на нежирный йогурт, а апельсиновый сок лучше пить свежевыжатым, так как в нем меньше сахара.



На обед нужно есть овощи, бобовые. Пить черный чай. Комбинация позволяет при более низком количестве калорий справиться с голодом. Также черный чай содержит полифенолы, которые помогают снижению веса.



На ужин лучше всего употреблять жирную рыбу, листовую зелень, киноа и имбирный чай. Эти продукты содержат много белка и клетчатки – самое то перед сном. Кроме того, киноа - крупа с низким гликемическим индексом – 40-50; продукт не вызывает резких скачков сахара и инсулина в крови. // Фото: freepik.com.