Россиян оградят от спам-звонков

В России во втором квартале планируют запустить новую систему блокировки спам-звонков и смс. На сайтах Антимонопольной службы (ФАС) и четырех основных операторов связи (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) через специальную форму можно будет подать жалобу на рекламу, поступившую без их абонента, пишет iz.ru.

На сегодняшний день сервисы в мессенджерах способны атаковать бесчисленными звонками и даже перехватывать пароль, SMS-бомберы массово рассылают сообщения. С помощью новой системы номер, с которого поступает спам, будет заблокирован в течение 72 часов всеми компаниями, которые к ней подключены.

Сейчас компании создают форму обратной связи для обращений. Новая система позволит «большой четверке» обмениваться информацией, проводить оперативный анализ и блокировать спам-звонки и нежелательные рассылки, сообщили в пресс-службе «Билайна». Там считают, что сервис будет запущен к 1 июня. Фото: pixabay.com/ru