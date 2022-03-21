Список жертв пандемии в Карелии продолжает расти

За последние сутки в Карелии выявлены 155 новых зараженных коронавирусом. Среди заболевших 17 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 14 человек находятся в состоянии средней тяжести, 2 человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена еще одна смерть от Covid-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1440 человек. Фото pixabay.com/Crissa