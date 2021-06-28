Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

С 28 июня Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. В этот список вошли США, Италия, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Кипр и Северная Македония, пишет ТАСС.

Соответствующее решение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны. На данный момент авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.

Смогут возобновиться рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Вашингтон и Брюссель, а также в Скопье, Ларнаку и Пафос. Самолеты вновь начнут летать в Дублин, Амман и Акабу. Фото goodfon.ru