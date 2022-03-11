11 марта 2022, 10:48
Россия сняла ограничения по коронавирусу на полеты в 8 стран
Россияне смогут свободно летать в Иран, Казахстан и Туркмению
Россия с 9 марта сняла коронавирусные ограничения на полеты в Киргизию, Казахстан, Иран, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Туркмению. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на NOTAM.
- Полеты между указанными пунктами Российской Федерации и пунктами указанных государств могут выполняться в рамках межправсоглашений о воздушном сообщении между Российской Федерацией и указанными государствами, - говорится в сообщении.
При этом определенные Роспотребнадзором противоковидные меры на рейсах надо будет соблюдать. // Фото: ThePixelman/pixabay.com