Режим закрытого неба на юге России продлен

Ограничения на работу ряда аэропортов на юге и в центре России продлены до 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

«До 20 марта, 3:45 мск», - проинформировали в министерстве.

11 аэропортов в южной части европейской территории страны не работают с 24 февраля. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Фото pixabay.com/ThePixelman