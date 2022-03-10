Умер бывший солист «Отпетых мошенников»

Музыкант и бывший участник культовой группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров (Том-Хаос Младший) умер в Санкт-Петербурге, сообщает Starhit.

По информации журналистов, артист должен был дать два интервью 10 марта, но перестал выходить на связь. Зинуров умер на 51-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Поп-группа «Отпетые мошенники» образовалась в 1996 году. Вместо с Зинуровым ее участниками были Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. Коллектив выпустил семь альбомов, многие песни стали хитами. Летом 2021 года Зинуров ушел из музыкальной группы. (фото wellnesso.ru)