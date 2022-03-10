10 марта 2022, 21:23
Умер бывший солист «Отпетых мошенников»
Вячеслав Зинуров должен был давать интервью, но перестал выходить на связь
Музыкант и бывший участник культовой группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров (Том-Хаос Младший) умер в Санкт-Петербурге, сообщает Starhit.
По информации журналистов, артист должен был дать два интервью 10 марта, но перестал выходить на связь. Зинуров умер на 51-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
Поп-группа «Отпетые мошенники» образовалась в 1996 году. Вместо с Зинуровым ее участниками были Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. Коллектив выпустил семь альбомов, многие песни стали хитами. Летом 2021 года Зинуров ушел из музыкальной группы. (фото wellnesso.ru)