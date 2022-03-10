Кабмин определил перечень запрещенных к вывозу из России товаров

Более 200 наименований товаров и оборудования запретили вывозить из России. Мера временная. Список «запрещенки» составили в правительстве. В перечень вошли предметы, которые ранее были ввезены из-за рубежа в Россию.

«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели»,

- сообщается на сайте кабмина.

Вывоз перечисленных товаров временно ограничен во все зарубежные страны, кроме государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Разрешение на вывоз товаров в эти страны будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.

Мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке. Ограничения будут действовать до конца года.

Также правительство временно ограничило вывоз некоторых видов лесоматериалов в недружественные России страны. (фото Алексей Майшев, ria.ru)