«АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей

«АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей на заводе в Тольятти 16 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление автопроизводителя.

Отмечается, что возобновятся работы по сборке автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend.

«Линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линия Niva будет работать 16, 17, 18 марта, сосредоточив внимание на производстве Niva Legend. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка», - заявили в компании.

В «АвтоВАЗе» также уточнили, что ижевский завод компании будет вести подготовку к продолжению выпуска Lada Vesta нового поколения. Персонал, не задействованный в этих процессах, останется в режиме простоя 14-18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. Фото pixabay.com/Mikes-Photography