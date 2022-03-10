Китай отказался поставлять запчасти для самолетов России

Российские авиаперевозчики не смогут получить запчасти для самолетов из Китая, передает «Интерфакс». В поставках россиянам партнеры из КНР отказали, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Он объявил об этом 10 марта на конференции по техническому обслуживанию самолетов.

Россия собирается искать возможности получить авиазапчасти в Индии, Турции и других странах.