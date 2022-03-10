10 марта 2022, 14:00
Китай отказался поставлять запчасти для самолетов России
Росавиация сообщила об отказе КНР поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов
Российские авиаперевозчики не смогут получить запчасти для самолетов из Китая, передает «Интерфакс». В поставках россиянам партнеры из КНР отказали, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
Он объявил об этом 10 марта на конференции по техническому обслуживанию самолетов.
Россия собирается искать возможности получить авиазапчасти в Индии, Турции и других странах.
- Каждая компания будет сама договариваться - мы (Росавиация) просто будем помогать эти запчасти легализовать, - сказал Кудинов. // Фото: dmncwndrlch/pixabay.com