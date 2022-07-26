Россия покинет МКС после 2024 года

Принято решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал на встрече с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Борисов отметил, что госкорпорация выполнит все свои обязательства перед зарубежными партнерами перед уходом с МКС.

Основным приоритетом госкорпорации будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами, отметил Борисов. По его словам, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео- и геодезическая информации и прочее.

Также глава Роскосмоса заявил о том, что наша страна планирует создание Российской орбитальной служебной станции. Ее начнут формировать к моменту выхода из проекта МКС. Фото: unsplash.com