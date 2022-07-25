«Евровидение-2023» вместо Украины проведет Великобритания

Великобритания станет хозяйкой «Евровидения-2023». Об этом объявил Европейский вещательный союз.

Украина, как победитель песенного конкурса 2022 года, сразу пройдет в финал. В Великобритании сейчас приступят к выбору города для проведения «Евровидения».

В этом году победителем песенного конкурса, прошедшего в Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер. Фото: unsplash.com