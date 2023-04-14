Россия и Китай готовят соглашение о безвизовых поездках

Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

"Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота", - сказал Климов.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристические агентства фиксируют рост спроса на поездки в Россию среди граждан Китая. Однако соглашение о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров до сих пор не действует, а стоимость визы в Россию может достигать для китайских граждан $420. Организация подготовила обращение в Минэкономразвития и МИД РФ с просьбой рассказать о перспективах и сроках возобновления групповых безвизовых туристических поездок между Россией и Китаем. // Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин.