Ребенок получил удар ножом на детской площадке в российском регионе

В городе Бердск Новосибирской области 12-летний мальчик получил удар ножом в живот на детской площадке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, инцидент произошел 13 апреля. По предварительной информации, ранение школьнику нанес 10-летний мальчик. Пострадавший был госпитализирован, его жизнь вне опасности.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. Выясняются обстоятельства инцидента. // Фото: unsplash.com