В России определили самые удобные сервисы для бронирования отелей

После ухода с отечественного рынка популярных сервисов бронирования разработчики стали предлагать альтернативные варианты. Роскачество проверило десять сервисов и определило наиболее удобные для путешественников.

По информации издания «Газета.Ru», лучшим сервисом на Android стал «Яндекс Путешествия» с оценкой 4,48, на втором месте с Ostrovok.ru (4,46), на третьем Trip.com (4,41), на iOS - Trip.com (4,51), Ostrovok.ru (4,41) и «Яндекс Путешествия» (4,41).

Путешественники больше всего недовольны работой служб поддержки сервисов, невозможностью вернуть деньги, отменой брони и отсутствием связи с поддержкой, а также неактуальной информацией и другими. // фото freepik.com