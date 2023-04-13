Дождь из вулканического пепла прошел в Белгороде

Утром 13 апреля необычные осадки прошли в Белгороде. Местные жители обратили внимание, что после дождя на автомобилях и одежде остались разводы и белые капли. В паблике «Автоновости Белгород» сообщается, что такой же «грязный» дождь прошел в Курской и Воронежской областях.

Белгородские ученые взяли смывку с одной машины, провели исследование и обнаружили большое количество калия. Они посмотрели литературные данные и предположили, что это мог быть вулканический пепел с Камчатки.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор Инжинирингового центра Белгородского государственного университета (БелГУ) Иван Никулин.

По мнению эксперта, белый дождь не несет серьезную опасность. Тем не менее ученые собираются проконсультироваться с метеорологами.

На днях на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Небо затянуло пепловой тучей, а несколькох поселков покрыло пеплом. // фото группа «Автоновости Белгород»