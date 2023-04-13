В России повысили штрафы за продажу сигарет детям

Госдума РФ 13 апреля приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетним.

Документ устанавливает штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним:

- для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч);

- для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч);

- для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч).

Кроме того, законом повышаются и штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака. Штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч).

Во вторник Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.

Как отметил спикер Володин, "в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований". // Фото: «Газета.ру».