Извержение вулкана: несколько поселков покрыло пеплом

11 апреля произошло извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. По оценкам ученых, высота выброса пепла составила 15-20 километров.

Ближайшие поселки накрыл пеплопад, которого не было здесь 60 лет.



В засыпанные пеплом поселки Камчатки подвозят воду, школьников хотят перевести на удаленку.

"То, что я сейчас увидел здесь своими глазами - невозможно будет детям ни в школу пройти, да вообще здесь нахождение детей, по большому счету, под вопросом»,

- написал Олег Бондаренко, глава Усть-Камчатского района, который побывал в засыпанных пеплом поселках Ключи и Козыревск.

«Нам, жителям равнин, невозможно представить, что такое извержение вулкана. Смесь страшной красоты и невероятной мощи природы, которая в очередной раз напомнила человеку о его месте на этой планете. Только посмотрите на эти фотографии», написал на своей странице карельский фотограф Игорь Подгорный. // Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Дмитрий Мельников.