Прокурор Петрозаводска и и.о. Главы города проведут личный прием

14 апреля в 11:00 в администрации карельской столицы прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев и исполняющая обязанности Главы города Инна Колыхматова проведут прием граждан.

Записавшиеся на прием смогут задать вопросы, касающиеся социальных гарантий и соблюдения прав семей участников специальной военной операции.



Записаться на встречу можно 11, 12 и 13 апреля (9.00-13.00, 14.00-17.00) по телефону 71-35-55.

Прием будет организован с 11:00 до 13:00 по адресу: пр. Ленина, 2, кабинет 401. // Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска.