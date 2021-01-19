Роспотребнадзор заявил о 100% эффективности вакцины «Эпиваккорона»

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", по результатам первых двух фаз клинических испытаний составляет 100%, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Роспотребнадзора.

Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины «Эпиваккорона» составляет 100%,

– говорится в сообщении.

24 июля 2020 года Центр «Вектор» получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября.

Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение. Минздрав России 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет (150 человек) и 18 ноября –для испытаний на 3 тыс. добровольцах.

Фото с сайта ТАСС