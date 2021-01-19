Более 21 тысячи россиян узнали о заражении коронавирусом за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен 21 734 раза. Скончались 586 пациентов. Выздоровели 23 262 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Санкт-Петербурге 3281 новый зараженный, в Москве - 3115, в Вологодской области - 305, в Архангельской области - 261, в Мурманской области - 244, в Ленинградской области - 226.

Всего с начала пандемии в нашей стране инфекция диагностирована 3 612 800 раз. Скончались 66 623 человека.

Напомним, в Карелии накануне выявлены 280 новых заболевших. Фото belnovosti.ru