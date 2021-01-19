19 января 2021, 10:59
Звонок на короткий номер 122 сделали бесплатным для россиян
Глава кабмина Михаил Мишустин закрепил за операторами связи обязанность обеспечивать бесплатные звонки на единый номер
Операторов связи официально обязали сделать звонок на единый номер 122 для россиян бесплатным. Постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
По сообщению пресс-службы правительства, постановление позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи.
«Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением коронавируса, в кол-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы».
Короткий номер заработал в России в ноябре 2020 года. (фото yakutia-daily.ru)