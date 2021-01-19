Звонок на короткий номер 122 сделали бесплатным для россиян

Операторов связи официально обязали сделать звонок на единый номер 122 для россиян бесплатным. Постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По сообщению пресс-службы правительства, постановление позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи.

«Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением коронавируса, в кол-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы».

Короткий номер заработал в России в ноябре 2020 года. (фото yakutia-daily.ru)