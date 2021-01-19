Скончался народный артист России Алексей Евсюков

Умер народный артист России, композитор, пианист Алексей Евсюков. Ему был 71 год. О смерти Евсюкова сообщает «Лента.ру» со ссылкой на продюсера Константина Полещука.

«Столько было планов, столько впереди было совместных проектов... Четверть века нашей творческой дружбы, и COVID все разрушил... Светлая память!» - написал Полещук в своем Instagram.

Евсюков известен как аккомпаниатор народного артиста СССР, эстрадного певца Иосифа Кобзона. Вместе с ним он выступал на протяжении 40 лет. Фото lenta.ru