Умер бывший ведущий программы «Время»

Тележурналист Игорь Выхухолев скончался в возрасте 66 лет. О смерти бывшего ведущего программы «Время» сообщает ТАСС со ссылкой на дочь журналиста.

Выхухолева не стало вечером 18 января. В последнее время он имел проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев работал на телевидении с 1980-х годов. Трудился корреспондентом Гостелерадио СССР в Токио. Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ (а позднее на Первом канале) с 1992 по 1996 год. В 2005 году Выхухолев стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания дирекции информационных программ Первого канала. С 2006 года перешел в ВГТРК. Фото ТАСС