Роспотребнадзор проверил уровень радиации в городах Карелии

Роспотребнадзор оценил уровень радиации в населенных пунктах Карелии в марте 2021 года.

Специалисты отметили, что средние значения гамма-фона на открытой местности соответствуют естественным значениям и не представляют опасности для окружающих.

В Сегеже, Сортавале и Кондопоге показатель в среднем составил 0,11 мкЗв/ч. В Петрозаводске и Костомукше среднее значение мощности дозы гамма-излучения составляет 0,08 мкЗв/ч. (фото на главной lastday.club)