Ком в горле назвали симптомом смертельно опасных болезней

Ком в горле может быть сигналом развития ряда смертельно опасных заболеваний. Об этом рассказала терапевт Ирина Ескова, слова которой приводит «Пятый канал».

Врач предупредила, что ком в горле может представлять серьезную опасность, когда речь идет о вирусных заболеваниях. Так, при ангине воспалительный процесс вызывает отек и нагноение, что может привести к удушью или блоку дыхательных путей. Также врач рассказала, что, если человек не может из-за кома в горле нормально пить и дышать, данный признак может говорить о возникновении злокачественных образований.

Появление першения и проблем с глотанием может быть следствием перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций, пояснила Ескова. Помимо этого, она добавила, что ком в горле может быть обусловлен заболеваниями желудочно-кишечного тракта или другими проблемами. Тем не менее, чаще всего данное ощущение появляется из-за нервного напряжения и стресса и после прихода человека в нормальное состояние само пропадает, резюмировала эксперт. Фото klub-drug.ru