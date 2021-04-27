18-летняя девушка умерла во время прогулки по центру Москвы

В центре Москвы во время прогулки умерла 18-летняя девушка. Инцидент произошел 26 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, уроженка Башкирии вместе с матерью гуляла по Манежной площади. Внезапно ей стало плохо. На место была вызвана скорая помощь, однако, медики оказались бессильны - пациентка скончалась.

Уточняется, что умершая девушка была тяжело и неизлечимо больна. По факту происшествия проводится проверка. Фото otr-online.ru