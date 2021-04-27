27 апреля 2021, 19:13
18-летняя девушка умерла во время прогулки по центру Москвы
Правоохранители проводят проверку после гибели уроженки Башкирии, гулявшей с матерью по столице
В центре Москвы во время прогулки умерла 18-летняя девушка. Инцидент произошел 26 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, уроженка Башкирии вместе с матерью гуляла по Манежной площади. Внезапно ей стало плохо. На место была вызвана скорая помощь, однако, медики оказались бессильны - пациентка скончалась.
Уточняется, что умершая девушка была тяжело и неизлечимо больна. По факту происшествия проводится проверка. Фото otr-online.ru