27 апреля 2021, 19:13
Россия

18-летняя девушка умерла во время прогулки по центру Москвы

Правоохранители проводят проверку после гибели уроженки Башкирии, гулявшей с матерью по столице

В центре Москвы во время прогулки умерла 18-летняя девушка. Инцидент произошел 26 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, уроженка Башкирии вместе с матерью гуляла по Манежной площади. Внезапно ей стало плохо. На место была вызвана скорая помощь, однако, медики оказались бессильны - пациентка скончалась.

Уточняется, что умершая девушка была тяжело и неизлечимо больна. По факту происшествия проводится проверка. Фото otr-online.ru

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Москва
манежная площадь
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Скорая помощь
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