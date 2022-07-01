Роспотребнадзор проверил популярные пляжи Карелии

Популярные места отдыха проверили специалисты Роспотребнадзора. В первой декаде июня они отобрали пробы волы и почвы в местечке Сайнаволок, на улице Московская, в местечке Пески, в Каменном карьере, на набережной Гюллинга, а также в местечке Лососиное в Прионежье, а также в Пряже и недалеко от Эссойлы. Результаты представлены на сайте ведомства.

Установлено, что все пробы воды соответствуют требованиям санитарного законодательства по паразитологическим показателям. Но пробы воды, отобранные на Московской и набережной Гюллинга, не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. В частности, выявлено превышение допустимых уровней содержания E coli: на Московской - в 24 раза, на Гюллинга – в 70 раз, а также общих колиформных бактерий: на Московской - в 4,8 раза, на Гюллинга – в 14 раз. Все это может спровоцировать возникновение острых кишечных инфекций.

Содержание железа в воде, кроме карьера на Ключевой, превышало норму, но это природная особенность водоемов Карелии.

Самый чистый берег оказался в местечке Сайнаволок, в Каменном карьере и пляже в четырех километрах от Эссойлы. Пробы почвы, как заключили в Роспотребнадзоре, соответствуют требованиям санитарного законодательства по санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Сильно загрязнен оказался берег в Лососином. Проба почвы не соответствует требованиям санитарного законодательства по содержанию общих колиформных бактерий – при норме в 9 КОЕ/г, содержание этих бактерий составило 100 КОЕ/г. Напомним, что купаться в Петрозаводске запрещено. В городе нет официальных пляжей. (фото «Петрозаводск говорит»)