Роспотребнадзор опубликовал памятку при покупке новогодней гирлянды

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия обращает внимание на требования при продаже гирлянд и публикует памятку при покупке гирлянды.

Роспотребнадзор называет две главные опасности: возможный пожар; удар электрическим током. Чтобы их предотвратить не покупайте обычные гирлянды мощностью более 65Вт. Запрещается их помещать в различного рода стеклянные бутылки и емкости, как бы красиво это ни смотрелось.

При покупке воспользуйтесь шестью правилами:

1. Вилка должна быть из качественного материала, не хлипкой и не менять своей формы.

2. Оптимальный размер гирлянды должен быть в 3 раза больше высоты елки. При этом сам провод для подключения к розетке должен быть не менее 1,5 м для домашнего применения и около 10 м для уличного применения. Укорачивать провода запрещено. Особенно это касается светодиодных моделей, так как они строго рассчитаны на определенный ток потребления.

3. Лампочки должны держаться очень плотно и не шататься.

4. Блок питания - контролер. Желательно изначально проверять пайку проводов в блоке питания, еще при покупке изделия в магазине.

Если вы собираетесь использовать гирлянду на улице, то она должна быть специального исполнения с уровнем защиты не ниже IP44. На упаковке должна быть надпись: «Внешнее использование».

5. Качественная гирлянда не должна издавать посторонних запахов. Выбирайте модели с проводами из каучука либо силикона. Каучуковые и резиновые гирлянды должны иметь обозначение латинскими буквами «G» или «R», а если присутствует дополнительный слой изоляции, то «N».

6. Упаковка. В соответствии с требованиями ГОСТ на световые гирлянды должна быть нанесена следующая маркировка: тип или электротехнические характеристики ламп и суммарное номинальное напряжение гирлянды. Там, где представляется невозможным наносить маркировку на саму световую гирлянду, эта маркировочная информация должна быть нанесена на прочной несъемной оболочке кабеля или на его этикетке.

Полностью рекомендации Роспотребнадзора можно почитать здесь.