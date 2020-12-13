Россияне считают, что 31 декабря лучше отдохнуть

Восемь из десяти жителей России выступают за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Это выяснили аналитики Superjob, которые провели опрос.

За то, чтобы последний день года стал выходным, чаще голосовали женщины (83%). В то же время среди мужчин такое предложение поддержали 76%. В общей сложности этот ответ набрал 80 процентов голосов.

Еще 10% россиян отдыхать 31 декабря не хотят. Столько же ответили, что не определились со своим мнением на этот счет.

Superjob проводил опрос с 2 по 8 декабря. Эксперты изучили мнения 1600 россиян, в том числе жителей всех городов с населением более 1 млн человек (кроме Казани). // Фото: мояоколица.рф