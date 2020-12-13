Исполнилось 150 лет Российско-Финляндскому железнодорожному сообщению

В рамках празднования 150-летия российско-финляндского железнодорожного сообщения и 10-й годовщины запуска поезда «Аллегро» в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге открылась тематическая выставка «По соседству». А на вокзале столицы Финляндии начала работу историческая фотовыставка «По дороге из Петербурга в Хельсинки». Об этом сообщает сайт Октябрьской железной дороги.

Торжественное мероприятие прошло в формате телемоста между Санкт-Петербургом и Хельсинки. В нем приняли участие специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель премьер-министра Финляндии, министр финансов Матти Ванханен, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, президент, главный исполнительный директор VR Group Ltd (Финские железные дороги) Рольф Янсон.

В ходе телемоста российская и финская стороны отметили важность транспортного взаимодействия в развитии добрососедских отношений, культурного и экономического развития двух стран.

Выставка «По соседству», представленная в Музее железных дорог России, рассказывает об истории создания и развития магистрали, о ее культурном, экономическом и политическом значении. В шести тематических залах, в том числе с помощью VR-технологий, посетители смогут погрузиться в уникальную атмосферу эпохи, увидеть ранее не выставлявшиеся артефакты, архивные фотографии, старинные открытки, экспонаты из коллекции музея.

На вокзале в Хельсинки в экспозицию фотовыставки «По дороге из Петербурга в Хельсинки» вошли фотоматериалы об истории и названиях 36 станций, пролегавших по маршруту Санкт-Петербург–Хельсинки, масштабированные копии дореволюционных открыток и интерактивная карта маршрута.