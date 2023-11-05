Роспотребнадзор напомнил, как выбрать зимнюю стеклоомывающую жидкость

В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха Роспотребнадзор Карелии напомнил водителям правила выбора стеклоомывающей жидкости, или «незамерзайки».

Зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов и красителей.

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

К сожалению, нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт (метанол) – очень опасное токсическое вещество, по органолептическим свойствам практически не отличается от этилового спирта и, в случае использования в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу.

Метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано и 5-10 граммами вещества.

Потребителю следует внимательно ознакомиться с маркировкой товара.

Добросовестные производители указывают логотип компании и все надписи печатают легко читаемым шрифтом. Также на этикетках качественной продукции потребитель сможет прочитать инструкцию по применению стеклоомывающей жидкости, дату производства и срок хранения, подробный состав, все предосторожности во время использования и обратный адрес производителя.

В случае необходимости потребители имеют право ознакомиться с сертификатом соответствия, который в обязательном порядке должен находиться в месте осуществления торговли.

Кроме того, на незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации, копия которого должна храниться у продавца, а также предоставляться производителем с партией отпускаемой продукции. Информацию о выданных свидетельствах о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости также можно получить в Реестре свидетельств о государственной регистрации. // Фото: pressfoto / Freepik