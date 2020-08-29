Роспотребнадзор Карелии объявил старт прививочной кампании по гриппу

Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, особенностью текущего эпидемического сезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции, что повышает риски для здоровья населения.

Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019 (H1N1) pdm09;

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

Ранее эти штаммы не были активны на территории Российской Федерации, именно поэтому профилактическая иммунизация необходима.

Вакцинация будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. По состоянию на 27 августа текущего года в России привито от гриппа более 3,8 тыс. человек.

Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска – 75%. Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.