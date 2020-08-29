29 августа 2020, 08:09
Здоровый интерес

Эксперт рассказал, почему низкая яркость смартфона «убивает» зрение

Особенность устройства экранов такова, что лучше выставлять яркость на 100 процентов

Представитель платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, что программное снижение яркости экрана смартфона вредно для глаз. Он объяснил это особенностью устройства большинства смартфонов, экраны которых сделаны с применением органических светодиодов (OLED).

«Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100 процентам, а когда пользователь снижает ее, экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость — тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона», — пояснил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Эксперт советует использовать смартфон на максимальной яркости всегда, когда это возможно. В таком случае глаза будут меньше уставать.

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