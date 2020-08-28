28 августа 2020, 10:14
Здоровый интерес

Малышева раскрыла секрет идеального сна

Популярная телеведущая дала несколько советов, как можно нормализовать сон

Популярная телеведущая Елена Малышева раскрыла россиянам секрет здорового сна, сообщает РИА Новости. Для этого она вместе с оператором заглянула в свою спальню. Видео опубликовано в «Инстаграме» врача.

Малышева назвала  несколько способов, как нормализовать сон и улучшить самочувствие.

В частности, в спальне не должно быть телевизора, компьютера и мобильных телефонов. Также следует убрать голубое свечение, которое может представлять опасность для тех, кто плохо спит.

Ведущая рекомендовала спать без одежды.

«Идеал сна: голое тело в носках», - считает Малышева.

Вздремнуть днем также не помешает, считает врач. Малышева  советует спать не более получаса, а перед дневным сном выпить кофе. По ее словам, действие напитка разбудит человека.

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Соцсеть
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елена малышева
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