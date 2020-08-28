Малышева раскрыла секрет идеального сна

Популярная телеведущая Елена Малышева раскрыла россиянам секрет здорового сна, сообщает РИА Новости. Для этого она вместе с оператором заглянула в свою спальню. Видео опубликовано в «Инстаграме» врача.

Малышева назвала несколько способов, как нормализовать сон и улучшить самочувствие.

В частности, в спальне не должно быть телевизора, компьютера и мобильных телефонов. Также следует убрать голубое свечение, которое может представлять опасность для тех, кто плохо спит.

Ведущая рекомендовала спать без одежды.

«Идеал сна: голое тело в носках», - считает Малышева.

Вздремнуть днем также не помешает, считает врач. Малышева советует спать не более получаса, а перед дневным сном выпить кофе. По ее словам, действие напитка разбудит человека.