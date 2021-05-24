Роскомнадзор пригрозил замедлить работу Google

Поисковая система Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. Об этом как сообщает РИА Новости, заявили в Роскомнадзоре (РКН).

По мнению ведомства, Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент, в связи с чем надзорный орган не исключает замедление трафика сервисов компании в России.

«У Google есть сутки на удаление запрещенного контента»,

- уточнили в Роскомнадзоре.



Как считают специалисты РКН, от 20 до 30% ссылок на запрещенный контент в поисковике остаются доступны пользователям.

Также ведомство сообщило, что YouTube не удалил порядка пяти тысяч запрещенных материалов, из них - 3,5 тысячи с призывами к экстремизму. В то же время некоторые материалы, по мнению российской стороны, иностранные интернет-ресурсы блокируют, не имея на то оснований. В частности, несколько дней назад Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью корреспондента российского СМИ «Sputnik France» с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом.

Этот материал, который был размещен на официальном канале «Sputnik France» на YouTube, был заблокирован администрацией видеохостинга. В интервью освещались проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. (фото life.ru, Aly Song)