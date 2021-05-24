24 мая 2021, 13:29
Школьница умерла перед ОГЭ в Северной Осетии
Девятикласснице стало плохо перед началом экзамена, медикам не удалось ее спасти
Сегодня в Северной Осетии во время проведения ОГЭ умерла девятиклассница. Трагедия произошла в поселке Калининский, сообщает издание «15-й регион» со ссылкой на главу Моздокского района Олега Ярового.
По словам чиновника, все случилось перед экзаменом. Девушка не успела зайти в аудиторию - ей стало плохо. Дежурный врач оказал школьнице первую помощь, затем ее повезли в больницу. По дороге в медучреждение ребенок умер.
«Мы все шокированы»,
- резюмировал глава района. По его словам, причины смерти девочки определит вскрытие.
Следственный комитет проводит оперативно-следственные мероприятия на месте трагедии. Фото glavny.tv