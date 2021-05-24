Школьница умерла перед ОГЭ в Северной Осетии

Сегодня в Северной Осетии во время проведения ОГЭ умерла девятиклассница. Трагедия произошла в поселке Калининский, сообщает издание «15-й регион» со ссылкой на главу Моздокского района Олега Ярового.

По словам чиновника, все случилось перед экзаменом. Девушка не успела зайти в аудиторию - ей стало плохо. Дежурный врач оказал школьнице первую помощь, затем ее повезли в больницу. По дороге в медучреждение ребенок умер.

«Мы все шокированы»,

- резюмировал глава района. По его словам, причины смерти девочки определит вскрытие.

Следственный комитет проводит оперативно-следственные мероприятия на месте трагедии. Фото glavny.tv