Роскомнадзор грозит заблокировать YouTube из-за отключения каналов RT

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать каналы Russia Today на YouTube. В противном случае ведомство пригрозило заблокировать видеосервис на территории России, передает «Интерфакс».

Напомним, накануне главред RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube убрал два немецких канала российского СМИ без возможности их восстановления.

В Роскомнадзоре назвали это актом цензуры и предупредили, что могут ограничить доступ к YouTube в стране.

Ранее о ситуации с удаленными каналами RT высказался МИД России. Дипломаты заявили, что намерены обратиться в компетентные органы и потребовать с принять в отношении немецких СМИ и YouTube и ответные меры.

Напомним, на днях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иностранные соцсети и сервисы в России могут запретить. Это было еще до инцидента с каналами RT. // Фото: rubtsovskmv.ru