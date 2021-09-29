Россия обновила рекорд по числу смертей от COVID-19

Второй день в России фиксируют максимальное количество погибших от ковида. В оперштабе сообщили, что на 29 сентября умерли еще 857 пациентов.

Это максимальное число с начала пандемии. Во вторник, 28 сентября, по смертности от коронавируса тоже был поставлен рекорд – 852 человека.

В Москве за минувшие 24 часа умерли от COVID-19 еще 65 больных, в Петербурге скончались 60, в Карелии – четверо.

Общее количество смертей с момента пандемии достигло в стране 206 388.

Всего за прошедшие сутки зафиксировали 22 430 новых случаев заражения. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay