Роскачество рассказало, как россиян обманывают у банкоматов

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами. Статья об этом появилась на сайте организации.

Среди опасностей, о которых стоит помнить пользователям банкоматов, эксперты перечислили скриммеры - считывающие данные накладки на картоприемники, запоминающие пин-коды накладные клавиатуры и скрытые камеры. В этом случае клиентам банка следует внимательно проверять, не установлены ли на банкомат посторонние устройства.

При этом специалисты указывают на то, что появляется все больше мошенников, использующих методы социальной инженерии. Так, злоумышленники часто забывают карту в картоприемнике и обвиняют вытащившего ее из банкомата человека в воровстве денег с его счета. Мошенников можно отпугнуть, вызвав полицию.

Другим распространенным способом мошенничества являются звонки и сообщения якобы из службы безопасности банка, когда клиента просят приехать к банкомату, чтобы повысить безопасность, сменить пароль и прочее. В итоге банковская карта привязывается к чужому номеру телефона, что позволяет преступникам вывести деньги.

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными внутри банков, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.

Также важно подключить смс-оповещение о проводимых транзакциях и установить ограничение на сумму снятия. Эти действия помогут не потерять крупную сумму денег даже при удавшемся мошенничестве.