Пароли «я» и «наташа» стали самыми популярными среди россиян

Самыми популярными в 2019 году паролями стали 123456 и qwerty, а также их комбинации (например, 1q2w3e). В топ наиболее распространенных среди россиян кириллических кодов попали «я», «пароль», «йцукен» и «наташа». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности DeviceLock.

Также в десятку популярных кириллических паролей вошли «любовь», «привет», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

В исследование вошли почти пять миллиардов пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ в результате утечек персональных данных. Наиболее крупные сливы произошли в сервисах MyHeritage (180 миллионов) и Animoto (40 миллионов), а также приложении MyFitnessPal (49 миллионов).

Собеседники газеты заявили, что использование простых и распространенных паролей говорит о низкой компьютерной грамотности россиян.