Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре 8 производителей

После проверки Роскачества в продукции восьми производителей красной икры обнаружили кишечную палочку. Результаты исследования опубликовали 21 декабря на сайте национальной системы мониторинга.

Всего проверили 24 товара, икру закупали как фасованную, так и на развес. Кишечную палочку нашли в продукции марок «Меридиан», «Московский рыбокомбинат», «Сахалин рыба», «Камчатское море», «Royal Black», «Восточный берег», «Лента» и «Форвард-С».

В некоторых образцах икры выявили превышения по микробиологическим показателям. Речь идет о торговых марках «Форвард-С», «Корсаков», «Красное Золото», «Лента» и «Авача», а также об икре, купленной на развес на московском Даниловском рынке.

Специалисты также обнаружили фальсификат: Киржачский консервный завод на 40 процентов заполнил банку имитированной икрой. // фото: Racool_studio/ freepik.com