21 декабря 2023, 11:56
Повестки в осенний призыв в 2024 году будут электронными
Владимир Путин поручил ставить россиян на воинский учет без личной явки в военкомат
Уже осенью следующего года призыв в армию в России организуют по электронным повесткам. Это следует из перечня поручений Минобороны от Владимира Путина. Документ опубликован на сайте Кремля.
Президент поручил военному ведомству в октябре - декабре 2024 года осуществлять призыв с использованием государственной информационной системы о едином реестре военнообязанных.
Минобороны также должно сформировать подразделение, которое будет отвечать за работу данной информсистемы.
Владимир Путин также поручил доложить о работе по постановке россиян на воинский учет и снятии с него без личной явки в военкомат. // фото: unsplash.com