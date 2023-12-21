Повестки в осенний призыв в 2024 году будут электронными

Уже осенью следующего года призыв в армию в России организуют по электронным повесткам. Это следует из перечня поручений Минобороны от Владимира Путина. Документ опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил военному ведомству в октябре - декабре 2024 года осуществлять призыв с использованием государственной информационной системы о едином реестре военнообязанных.

Минобороны также должно сформировать подразделение, которое будет отвечать за работу данной информсистемы.

Владимир Путин также поручил доложить о работе по постановке россиян на воинский учет и снятии с него без личной явки в военкомат. // фото: unsplash.com