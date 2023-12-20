Некоторых пенсионеров предупредили о потере ряда льгот

Продолжающие работать как самозанятые пенсионеры могут потерять ряд важных льгот. Прежде всего речь идет об индексации пенсии, рассказал «Прайм» юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

- Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает,

- объяснил он.

Также могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитывают исходя из лимита доходов - если данный лимит окажется превышен.

Если самозанятый не платит взносы на свое социальное страхование, его приравнивают к неработающим, поэтому его пенсия индексируется в том же объеме.

Но если выплаты в страховые фонды начисляют и стаж идет, самозанятого рассматривают как работающего. В этом случае он лишается права на индексацию и региональную доплату. // фото: alex-v/pixabay.com