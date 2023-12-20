20 декабря 2023, 11:37
Некоторых пенсионеров предупредили о потере ряда льгот
Юрист Вадим Виноградов рассказал, каких льгот и доплат лишаются работающие в качестве самозанятых пенсионеры
Продолжающие работать как самозанятые пенсионеры могут потерять ряд важных льгот. Прежде всего речь идет об индексации пенсии, рассказал «Прайм» юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
- Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает,
- объяснил он.
Также могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитывают исходя из лимита доходов - если данный лимит окажется превышен.
Если самозанятый не платит взносы на свое социальное страхование, его приравнивают к неработающим, поэтому его пенсия индексируется в том же объеме.
Но если выплаты в страховые фонды начисляют и стаж идет, самозанятого рассматривают как работающего. В этом случае он лишается права на индексацию и региональную доплату. // фото: alex-v/pixabay.com