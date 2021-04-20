Роман Голубев проведет родительское собрание по ЕГЭ и ОГЭ

22 апреля в 17:00 для родителей девятиклассников и одиннадцатиклассников проведут родительское собрание по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Проведет мероприятие в формате онлайн-трансляции министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Интересующие вопросы можно направить по почте: ask@minedu.karelia.ru, а также оставить в комментариях в соцсети.

Министр вместе со специалистами ответят на вопросы, расскажут об особенностях процедуры проведения ГИА в 2021 году, познакомят с официальными сайтами, на которых размещена необходимая информация по экзаменам, телефонами горячих линий. (фото 1obl.ru)