На улице Правды начали снимать старый асфальт

На улице Правды набирают оборот работы по ремонту дороги. Это первая улица Петрозаводска, на которой в 2021 году развернулась деятельность по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас рабочие снимают с магистрали старый асфальт. Уже частично демонтирован бортовой камень. Длина дороги на улице Правды составляет 1,6 километра, общая площадь - 27 тысяч квадратных метров.

С началом асфальтирования улицы подрядчик обещает вывести на дороги 40 единиц техники и 50 дополнительных сотрудников в дополнение к 35, что трудятся сейчас.

Всего в 2021-2022 годах в рамках нацпроекта в Петрозаводске планируют отремонтировать 29 улиц и тротуары на семи из них. Фото мэрии