С 20 апреля открыт прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». В этом году виртуальный народный парад пройдет 9 мая в 15.00 по местному времени в каждом регионе России и еще в ста странах мира.

Традиционное или живое шествие «Бессмертного полка» состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка, позже ― 24 июня, Но это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора, который, если сочтет возможным, смягчит санитарно-эпидемиологические требования. Пока такого разрешения нет

― пояснила «Российской газете» сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Провести шествие в онлайн-формате было решено по итогам прошлого года, когда «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса впервые прошел дистанционно. В 2020-м виртуальное шествие длилось 20 дней и собрало три миллионов участников и 25 миллионов зрителей.

В этом году трансляция пройдет в один день ― 9 мая. Время будет скорректировано в зависимости от часового пояса, чтобы жители каждого региона России смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны. Трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.

Подать заявку на участие можно с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн». Если вы уже участвовали в виртуальном параде в прошлом году, достаточно повторить свою уже одобренную заявку.

Заявка считается принятой, когда модераторами будет показан портрет героя, указаны дата и время эфира. Уведомление авторы одобренных заявок получат до 7 мая. По окончании шествия желающие получат фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.