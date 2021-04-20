Оба компонента вакцины в Карелии получили более 33 тысяч человек

По данным на 20 апреля, первым компонентом вакцины «Спутник V» привились более 55 тысяч жителей Карелии. Второй компонент получили более 33 тысяч человек. Об этом рассказал глава Минздрава РК Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего в Карелию поступило более 67 тысяч доз вакцины «Спутник V». На днях пришла новая партия из 3 тысяч доз препарата.

Министр также отметил, что в Петрозаводске открыты новые пункты вакцинации. В филиале городской детской поликлиники №1 на улице Жуковского прививают родителей детей, пришедших на прием, а также всех взрослых без предварительной записи с 15:30 до 18:00 в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Начал работу еще один мобильный пункт вакцинации городской поликлиники №3 - у торгового центра «Главный» (ул. Мелентьевой, 28). Прививочный пункт на базе автобуса ПАЗ работает с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18.00 в будние дни. Желающим привиться необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com