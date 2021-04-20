У Карелии наихудший результат в России по условиям жилья

Аналитики компании FinExpertiza составили рейтинг субъектов Российской Федерации, население которых больше всех недовольно своими жилищными условиями, пишет «Астраханский листок»

Пять анти-чемпионских позиций по неудовлетворительному состоянию жилья и коммунальной инфраструктуры заняли Карелия (22,92 балла), Северная Осетия (20,26 балла), Хабаровский край (19,71 балла), Коми (18,27 балла) и Астраханская область (17,56 балла).

Большое количество антибаллов набрали также Орловская область, Забайкальский край, Тверская область, Карачаево-Черкесия и Ленинградская область, вошедшие в десятку худших (от 16,63 до 14,02 баллов).

Все хорошо в Чечне, Кабардино-Балкарии, Севастополе, Белгородской, Брянской и Сахалинской областях, Ингушетии, Хакасии и Ульяновской области.

Аналитики в своем исследовании учитывали недостаточное отопление, слабую освещенность помещения, сырость или промерзание стен и полов, имеющихся насекомых и грызунов, загрязнение воздуха и уличный шум, плохую звукоизоляцию, освещенность подъездов и придомовой территории, беспорядки вблизи дома или в подъезде, качество воды и проблемы с электроснабжением.

Таким образом, согласно мнению экспертов, Республика Карелия сегодня занимает позицию «хуже некуда».

Фотос сайта strategy24.ru